Como, Fabregas: “Soddisfatto della partita. Rigore di Gatti evidente”

Le parole dell'allenatore del Como Fabregas ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Serie A contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l’allenatore del Como Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto della partita e non meritavamo di perdere. Sessanta minuti ottimi. Poi però ci sono cose contro cui non si possono lottare”.

“Il rigore di Gatti è evidente, non c’è interpretazione. Douvikas prende la palla con il petto e Gatti spinge la palla con la mano, se lui non la tocca avevamo un’occasione nitida davanti alla porta e invece abbiamo perso. Non sto zitto è già successo tante volte con altre squadre. È da tante partite che succedono queste cose, devo difendere la città e la squadra di Como. Adesso basta. Non do colpa all’arbitro perché può starci che non lo veda, ma se questa giocata non viene individuata dal VAR mi vengono dei dubbi su come venga gestita la partita”, ha concluso.