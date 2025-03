Juve, Vaciago: “Motta? Le parole contano, ma i punti di più”

Vaciago ha parlato dell'allenatore della Juventus, Motta, evidenziando alcune perplessità in merito alle ultime parole espresse in conferenza

Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore del quotidiano sportivo, Guido Vaciago, ha disaminato le parole espresse dall’allenatore della Juventus, Thiago Motta, nell’ultima conferenza stampa pre Hellas Verona. Ecco un estratto delle sue parole: “Le parole contano, mica no. Ma i punti di più, molto di più. È la legge dello sport, che prevede il campo come unico, supremo e insindacabile giudice. Poi, a seconda del contesto, possono esserci più gradi di giudizio, ma è sempre il campo che sentenzia. E lo farà anche con Thiago Motta il quale, ieri, si è definito l’allenatore che vorrebbe per i suoi figli, facendo molto discutere i tifosi. Questi, per i loro figli, non si sa, ma per la Juventus ne avrebbero voluto uno che almeno passasse il turno contro le riserve dell’Empoli. Le conferenze stampa stanno assumendo un valore che in realtà non hanno (forse perché certe partite sono molto più noiose, ma è un altro discorso)”.

Vaciago: “Ciò che conta è azzeccare la formazione e i cambi”

Il giornalista ha proseguito: "Alla fine ciò che conta, per la Juventus e il suo popolo, è che Motta azzecchi la formazione e i cambi (non come è successo a Eindhoven, per esempio). Se vinci hai sempre ragione, anche se dici cose assurde. Anzi un re del calcio come Eric Cantona ci ha insegnato che quando vinci puoi spararle proprio grosse e la gente (dai giornalisti in giù) si sforzerà per dare un senso compiutamente magnifico alla più assurda delle tue affermazioni. Se perdi, puoi pure inventare e spiegare la fusione a freddo e rimani lo scemo che ha perso. È il calcio, baby".