Venerato: “Giuntoli non vuole perdere la scommessa Motta”

Ciro Venerato, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile cambio in panchina dei bianconeri.

Ciro Venerato, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva e riportate da Tuttojuve.com sulla questione allenatore, con Thiago Motta che è stato confermato, ma resta comunque in una posizione non certo salda: “Sull’allenatore bianconero prevale l’ottimismo di Giuntoli. È certo di approdare in zona Champions e proseguire il tragitto col suo pupillo. Con Tonali e un attaccante da doppia cifra la Juve del futuro sarà pronta per lo scudetto, ma il dirigente dovrà fare i conti con una proprietà delusa dal rendimento bianconero e uno spogliatoio che vanta poca empatia con l’ex tecnico del Bologna”.

Sui successori

"I sostituti? Roberto Mancini raccoglie un rendimento quasi unanime nella stanza dei bottoni e Giuntoli non si opporrebbe alla sua candidatura. Conte e Gasperini per motivi diversi non rientrano nel casting anche se restano i profili più gettonati dalla tifoseria. Giuntoli ama tecnici da progetto più che esperti gestori. Roberto De Zerbi, ora a Marsiglia, è sicuramente un profilo pronto per questa Juve. Il manager bianconero sta sondando il mercato ma non pressa: Motta è una sua scommessa e non intende perderla".