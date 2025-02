Juve, Vaciago: “Follia disputare cinque mesi con una sola punta”

Vaciago è ritornato sulla scelta della Juventus di non investire in estate per una punta: per il giornalista, si sarebbe corso ai ripari tardi

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago è ritornato sulla scelta della Juventus di non acquistare nella sessione estiva dei trasferimenti un attaccante. Ecco un estratto delle sue parole: “Quindi adesso è ufficiale che la Juventus ha commesso una follia affrontando i primi cinque mesi e mezzo della stagione con un solo centravanti. E non solo perché Kolo Muani ha timbrato una doppietta, che ieri ha scacciato l’incubo di una sconfitta potenzialmente pesantissima, ma anche perché un gol l’ha segnato pure Vlahovic, mai apparso così motivato negli ultimi tempi (la concorrenza…) e mai così aiutato dal fatto di avere vicino un collega di reparto.

Non è possibile calcolare quanti punti in più avrebbe ora la Juventus se un Kolo Muani o un suo equivalente fosse arrivato nel mercato estivo, ma certamente non sarebbero meno di quelli attuali. Il calciomercato ha sempre una componente di rischio, ma fidarsi del recupero di Milik o della possibilità di riciclare Nico Gonzalez in quel ruolo è stato se non temerario, almeno piuttosto imprudente”.

Vaciago: “C’è stata una logica correzione degli errori commessi”

Il giornalista ha proseguito: "Ovvio, non bastano quattro gol alla quartultima in classifica per cancellare i dubbi sulla mancanza di leader nella rosa e su una certa confusione nella gestione tecnico-tattica di Motta (che ieri ha nuovamente scompigliato ruoli e certezze), ma dimostrano che la furia azzeratrice dovrebbe lasciare spazio a una più logica correzione degli errori commessi".