Juve, Pavan: “Ora la coppia Kolo Muani-Vlahovic si può scegliere”

Massimo Pavan ha parlato delle punte Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic: per il giornalista, ora la Juventus può proporre la coppia offensiva

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato degli attaccanti della Juventus, Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic, e della possibilità di vederli giocare insieme. Ecco le sue parole: “(…) Non dimentichiamo la terza rete, quella di Dušan Vlahović e la voglia con cui è entrato, la fame quella che c’è sempre piaciuta di lui, anche a volte insieme a qualche errore tecnico, ma quando segna un goal, così sicuramente tutto passa in secondo luogo e finisce nel dimenticatoio. Proprio per questo ci auguriamo che in qualche partita, Thiago Motta possa scegliere anche la coppia più pesante e famosa, Kolo Muani e Vlahović ora si può scegliere e si deve fare bene”.

Pavan: “Al momento carenze difensive abbastanza importanti”

Nella sua disamina, il giornalista ha aggiunto: “Con l’Empoli li ha fatti girare quasi tutti quelli che aveva e l’effetto poi si è visto nella quarta rete di Conceiçao. Motta ha sicuramente in questo momento delle carenze difensive abbastanza importanti che non gli permettono di mantenere a livello difensivo una squadra solida e si è visto anche nell’occasione del gol, anche se in fuorigioco. Tuttavia la Juventus ha schiacciato nel secondo tempo l’Empoli, con una forza offensiva che comincia a essere importante ed è sicuramente il caso di sfruttarla. Per questo magari a Como ci auguriamo di vedere una squadra capace di mettere in difficoltà gli avversari e di segnare il gap come nella ripresa”. Leggi anche le parole di Kolo Muani nel post Juventus-Empoli <<<