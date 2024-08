Juve, UFFICIALE: Leone in prestito al Parma. Il comunicato

La Juve ha ufficializzato il trasferimento in prestito del giovane talento bianconero Leone al Parma: il comunicato

La Juve ha ufficializzato il trasferimento in prestito di un giovane talento bianconero. Ecco il comunicato: “Francesco Leone, giovane attaccante bianconero, ha firmato il suo primo da professionista fino al 2026 con la Juventus e ora è pronto ad affrontare una nuova sfida: è ufficiale infatti l’accordo con il Parma per il suo passaggio in prestito alla squadra emiliana fino al giugno 2025″.

