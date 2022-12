La Gazzetta rivela: “La Juve rischia di finire fuori dalle Coppe europee”

Per anni è stato il sogno proibito di milioni di tifosi della Juve, ora rischia di diventare l'incubo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a seguito di quanto successo nelle ultime settimane la Vecchia Signora potrebbe essere esclusa dalla Champions League. A dirlo è stata per prima la stessa Juve, che nell'ultimo report ha scritto che: "nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee”. Tutto è legato al Fair Play Finanziario, ma anche alla vicenda Superlega.