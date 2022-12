Mercato Juve | Addio Vlahovic: ecco chi arriva al suo posto

Quest'anno per la Juventus si sta rivelando particolarmente complicato, sia sul piano sportivo che su quello societario. Allegri dovrà essere bravo a ricompattare la squadra per riprendere il cammino interrotto a metà novembre, quando sembrava che fosse tornata la "vera" Vecchia Signora. E' risultato evidente come la rosa bianconera abbia delle lacune che non gli permettono di rendere al top. Per sistemare in maniera adeguata la squadra, potrebbe essere utile una cessione, anche pesante. Si è parlato tanto di McKennie, di Locatelli, ma attenzione anche a Vlahovic che ha diversi estimatori in giro per l'Europa. Difficile che il centravanti serbo possa partire a gennaio, ma in estate le big europee potrebbero presentarsi con la cifra giusta per convincere la Juve. Cherubini ha già individuato diversi profili che potrebbero non far rimpiangere l'attuale numero 9 bianconero. Vediamoli insieme nella nostra gallery<<<