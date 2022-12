Ceferin: “Mai visto lo sport come una risorsa da cui trarre profitto”

"Insieme, come partner europei, gli Stati membri dell’UE, la UEFA e la maggior parte del movimento sportivo europeo, non abbiamo mai visto lo sport come una risorsa da cui trarre profitto, il discorso va molto oltre. Lo sport è parte essenziale del tessuto delle nostre comunità, è radicato nella nostra cultura, è fondamentale per la salute dei nostri bambini e delle società e ha un forte spirito di unione".