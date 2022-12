Juve, la Procura riscrive la classifica: ci sono due possibilità / News

Nel quartier generale della Juventus rimane altissima la tensione in questo momento. Ogni giorno, ma si potrebbe dire quasi ogni ora vengono alla luce nuovi particolari relativi all'inchiesta Prisma che sta mettendo a rischio il futuro del club più glorioso d'Italia. Non sarà semplice per Allegri mantenere la squadra estranea alle vicende extra campo. Dovranno essere i vari senatori a dare una mano al tecnico toscano per risollevare le sorti della Vecchia Signora. Un segnale importante da questo punto di vista è arrivato da Leonardo Bonucci, che si è presentato alla Continassa con diversi giorni di anticipo per preparare al meglio il prosieguo della stagione. L'obiettivo minimo è quello di centrare la Champions, anche se il raggiungimento di tale obiettivo potrebbe essere vanificato dalle sanzioni che dovrebbero essere inflitte alla società piemontese.Tuttosport fa il punto della situazione, spiegando fondamentalmente come possano essere due le opzioni<<<