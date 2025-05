Juve-Udinese: le statistiche sui giocatori del match

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Randal Kolo Muani ha segnato sette gol in Serie A; dal suo esordio nel torneo lo scorso 25 gennaio, solo Mateo Retegui ha realizzato più reti (10) di lui; dopo il centro contro li Monza, l’attaccante della Juventus potrebbe andare a segno in due presenze casalinghe di fila nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da febbraio 2024 (contro Brest e Lille). Dusan Vlahovic ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) negli ultimi tre incroci contro l’Udinese in Serie A, dopo che non aveva partecipato ad alcuna marcatura nelle prime tre sfide nel torneo. Weston McKennie ha segnato una rete contro l’Udinese in Serie A, nel gennaio 2022. Lo statunitense ha realizzato otto degli 11 gol nel torneo in casa; tuttavia, non va a bersaglio all’Allianz Stadium dallo scorso ottobre, contro il Parma, e in generale da dicembre vs Monza. L’Udinese è la squadra contro cui Nicolás González ha giocato più minuti (135) in Serie A senza prendere parte ad alcun gol. L’argentino ha segnato nell’ultimo match interno contro il Monza e potrebbe andare a bersaglio per due gare casalinghe di fila per la prima volta nel torneo con la maglia della Juventus. Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti in questa Serie A, solo Assane Diao (nove, settembre 2005) è più giovane di Kenan Yildiz (otto, maggio 2005, frutto di sei gol e due assist). Timothy Weah ha fatto il suo esordio nel massimo torneo contro l’Udinese, il 20 agosto 2023. Lo statunitense non prende parte a un gol in Serie A da 13 partite: l’ultima partecipazione risale allo scorso febbraio, in casa, contro l’Empoli (assist per il gol di Randal Kolo Muani)”.

Sull’Udinese

“UDINESE Alexis Sánchez ha esordito in Serie A contro la Juventus, nel settembre 2008, anche in quel caso in trasferta. Contro i piemontesi, l’attaccante ha segnato due gol, entrambi con l’Udinese, nel 2010 e 2011. In generale, il cileno non va a referto da oltre un anno nella competizione (1 aprile 2024, con l’Inter contro l’Empoli). Jesper Karlström è solo uno dei quattro centrocampisti di questo torneo ad avere disputato oltre 3000 minuti di gioco (3009 per lui), assieme a Morten Frendrup (3017), Remo Freuler (3053) e Mattéo Guendouzi (3094). Hassane Kamara conta quattro assist in 29 gare di questo campionato, dopo averne servito solo uno in tutte le 35 sfide della scorsa Serie A; l’ultimo difensore dei friulani con più passaggi vincenti in un singolo campionato nella competizione è stato Nahuel Molina nel 2020/21 (cinque). Tra i portieri con almeno 20 partite disputate in questo campionato, solo Elia Caprile (870) ha giocato meno palloni di Maduka Okoye: soltanto 899 (i palloni giocati da un portiere includono qualsiasi tocco, anche con le mani)”. Intanto ecco le parole di De Grandis<<<