Juve U20, vittoria di misura contro il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria dell'U20.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla vittoria dell’U20. Ecco il report: “Il match inizia su ritmi controllati. Al 10′ Djahl e Vacca cercano spazio sulla destra ma la difesa ospite è attenta. Il Sassuolo risponde al 19′ con Minta che calcia dal limite, sfiorando il palo. Poco dopo, al 23′, un duro scontro tra Radu e Verde (testa contro testa) costringe il portiere bianconero a uscire: al suo posto entra Marcu. Nel finale di tempo, la partita si accende: al 40′ Marcu è protagonista deviando in corner un tiro insidioso di Frangella. Nel recupero Weiss cerca il gol ma Pagnucco respinge e un minuto dopo il gol lo trova la Juve: Finocchiaro affonda sulla sinistra e mette al centro per Boufandar, che di sinistro batte il portiere e firma l’1-0. È il suo quarto centro stagionale. All’intervallo, Juventus avanti”.

Sulla ripresa

"La ripresa inizia con ritardo per via dell'attesa dell'ambulanza, ma il gioco riprende regolarmente. Il Sassuolo entra in campo con più aggressività e sfiora il pareggio all'11': Sandro supera in dribbling Marcu ma calcia sull'esterno della rete. Al 20′ è ancora pericoloso con Frangella di testa, ma l'estremo bianconero risponde presente. Al 32′ il pari del Sassuolo: Frangella serve Daldum che, approfittando di un errore difensivo, batte Marcu di sinistro per l'1-1. La Juve prova a reagire con Merola che colpisce la traversa al 34′, ed e' uno squillo importante: i bianconeri non si abbattono e al 39′ tornano avanti, grazie a una grande azione sulla sinistra di Pagnucco che pennella un cross perfetto per la testa di Vacca, che insacca il 2-1. Nel finale, la Juve sfiora il tris ancora con Merola (tiro alto di poco) ma deve anche ringraziare Pagnucco per un intervento decisivo su Daldum al 45'+4′. Arrivano tre punti fondamentali per questo finale di stagione".