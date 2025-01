Juve U20, passo falso con la Samp: termina 2-0

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri dell'U20, sconfitti contro la Sampdoria.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’u20: “È la Sampdoria a partire forte a Vinovo. I blucerchiati si affacciano dalle parti di Radu dopo pochissimi istanti dal fischio d’inizio costringendo l’estremo difensore bianconero al primo intervento della sua partita. Non sarà un caso sporadico. Nel primo quarto d’ora, infatti, tra i liguri si rendono pericolosi anche Patrignani e Papasergio, ma anche grazie alla reattività del nostro portiere il punteggio non cambia. Il primo vero squillo dei nostri ragazzi arriva, invece, al 17′ con una conclusione insidiosa di Florea che, però, non trova lo specchio della porta difesa da Ceppi.

Sventata la minaccia, la Sampdoria torna a spingere sull’acceleratore e con il fraseggio tra Ntanda-Lukisa e Casalino costringe ancora la Juventus a difendersi: la conclusione del capitano blucerchiato è murata, ma è una conferma in più di come gli ospti cerchino in tutti i modi di sbloccare la gara. Evitato in più situazioni lo svantaggio, con il passare dei minuti i bianconeri sembrano prendere meglio le misure ai blucerchiati riuscendo a chiudere la prima frazione in parità, a reti bianche. Da segnalare nel primo parziale per i bianconeri, oltre all’opportunità costruita da Florea, il calcio piazzato di Vacca – dopo l’errore clamoroso dell’estremo difensore blucerchiato poco fuori dalla sua area di rigore –, a lato di poco”.

La ripresa

“SECONDO TEMPO: I TRE PUNTI VANNO ALLA SAMP Ci si aspetta un secondo tempo diverso rispetto al primo, ma non è così. La ripresa, infatti, inizia con una doppia doccia fredda per la Juventus: Patrignani è il più lesto di tutti e al minuto 48 batte Radu spingendo in porta un cross proveniente da un calcio piazzato, 0-1. I bianconeri cercano subito di reagire, ma a essere pericolosa è ancora una volta la squadra ospite che, due giri di orologio dopo avere trovato il vantaggio, sfiora il raddoppio con Bacic: il numero 30 è bravo a saltare Radu, ma non riesce poi a centrare la porta. È nell’aria, però, lo 0-2 dei liguri e, infatti, arriva allo scoccare dell’ora di gioco.

La squadra di Alessandro Lupi recupera un pallone grazie a una pressione alta e poi ci pensa Ntanda-Lukisa, a tu per tu con Radu, a firmare il raddoppio. Ora per i ragazzi di Francesco Magnanelli la gara è ancora più in salita: l’allenatore bianconero mette subito mano alla panchina cercando una scossa con gli ingressi di Finocchiaro, Crapisto e Biliboc. Qualche giro di orologio più tardi c’è spazio anche per Pugno prima e Lopez Comellas poi.

Il cambio di marcia si vede perchè con la freschezza fisica e mentale dei subentrati la Juventus si rende pericolosa, specialmente in due circostanze con Finocchiaro. È tutta la squadra, però, che cerca con caparbietà di dimezzare lo svantaggio, ma nel suo momento migliore rischia addirittura di andare sotto di tre gol: è il palo a salvare Radu sul tentativo di Ntanda-Lukisa, a centimetri dalla sua doppietta personale. Nel finale anche Lopez Comellas ha una grande opportunità per riaprire la sfida regalando un finale tutto da vivere ai bianconeri, ma non riesce a trovare la rete. Dopo cinque minuti di recupero a festeggiare a Vinovo è la Sampdoria”. Intanto ecco le parole di Zoff sulla Juve<<<