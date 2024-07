Juve, tutte le informazioni sugli abbonamenti dell’Allianz

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli abbonamenti allo Stadium.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “A poco più di un mese dalla prima gara ufficiale della stagione 2024/2025, l’Allianz Stadium ha già registrato risultati estremamente positivi, in termini di vendita di abbonamenti. Nello specifico stiamo parlando delle aree “Premium” dell’Allianz Stadium, già sold out per la nuova annata, e dell’apertura di una lista d’attesa per la stagione 2025/2026. Segnali importanti che hanno dimostrato, ancora una volta, tutta la passione per i colori bianconeri. Sold out, dicevamo, per quanto riguarda gli abbonamenti alle aree “Premium”, ma con la possibilità di assistere alle partite casalinghe sfruttando gara per gara le varie proposte di hospitality. Proposte arricchite da una cucina di alta qualità, grazie alle idee di Chicco e Bobo Cerea di “DaVittorio”, Chef resident dell’Allianz Stadium. Inoltre, per tutta la durata della scorsa stagione, la Juventus ha scelto di elevare ulteriormente il livello della sua offerta, supportando la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO e valorizzando di volta in volta eccellenze, peculiarità e legame con il territorio, con un’iniziativa dal nome significativo: ICONA. In sintesi: la partita allo stadio sarà un’esperienza irripetibile, anche prima del calcio d’inizio. Attraverso un percorso riservato e dedicato, i tifosi bianconeri potranno accedere ad aree e servizi esclusivi che trasformeranno la permanenza all’Allianz Stadium in una giornata indimenticabile all’insegna del comfort più esclusivo, con un servizio di hospitality d’eccellenza a propria disposizione, in compagnia della propria squadra del cuore. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Biglietti” del sito ufficiale Juventus e, più nello specifico, nella sezione “Matchday Hospitality”!”.