Juve, Trotta: “Thiago Motta ha deluso le aspettative”

Ivano Trotta ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il tecnico avrebbe deluso le iniziali aspettative

Intervistato a 1 Football Club, Ivano Trotta ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Thiago Motta ha deluso le aspettative. Come ho già detto, non sono nemmeno sicuro che oggi la Juve rifarebbe la stessa scelta. Hanno voluto puntare su un allenatore giovane per iniziare un progetto con Giuntoli, ma l’impatto con una grande squadra è stato difficile. Non credo che Motta abbia ancora trovato una soluzione per invertire questa tendenza negativa. Dall’altra parte, invece, Conte ha fatto un vero e proprio miracolo. È riuscito a rigenerare la squadra in pochi mesi, portandola prima in classifica. Ha dimostrato di saper gestire ogni aspetto, con giocatori motivati e al posto giusto. Per me, è lui che sta facendo la vera impresa”.

Trotta: “Il girone d’andata della Juve è stato molto difficile”

Inoltre, in vista del match contro il Napoli, l’ex calciatore ha aggiunto: “Un ennesimo pareggio per gli uomini di Thiago Motta, chiamati sabato a una sfida che, sulla carta, sembra molto difficile: in casa del Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Sicuramente, oggi il Napoli appare più convinto delle proprie capacità. Questa, però, è sempre una partita con la Juve: una gara importante, che sarà equilibrata. Però è vero, la Juventus in questo momento sta attraversando un periodo complicato. Tanti pareggi sono un’anomalia per una squadra come la Juve. Non so se ci siano mai stati così tanti pareggi nella loro storia. Sicuramente stanno vivendo un girone d’andata molto difficile”. Leggi anche le parole di Kolo Muani su Thiago Motta <<<