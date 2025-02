Juve, Trotta: "Errori difensivi inammissibili a certi livelli..."

Ivano Trotta ha parlato dell'eliminazione della Juventus dalla Champions, sottolineando dei gravi errori difensivi commessi dai bianconeri

Intervistato a 1 Football Club, Ivano Trotta ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus. Ecco le sue parole: “Il PSV ha fatto una grandissima partita. Nonostante questo, la Juve è rimasta in gara fino all’ultimo, ma a mio avviso ci sono stati errori difensivi inammissibili a certi livelli. Credo che la Juventus, dal punto di vista difensivo, sia inadatta sia per lottare in campionato sia in Champions League. Quando parlo di errori difensivi, mi ai singoli giocatori. Ci sono stati due errori, secondo me, soprattutto di Gatti. Sull’ultimo gol, in particolare, il suo posizionamento sul rimpallo con il portiere è stato completamente sbagliato. Era messo male con il corpo su un cross basso, con il busto orientato verso la propria porta. A questi livelli, errori del genere sono gravissimi”.

Trotta: “Gatti è uno dei limiti della Juventus”

Inoltre, sul difensore centrale della Juventus, Federico Gatti, l’ex bianconero ha aggiunto: “Quest’anno l’infortunio di Bremer ha complicato le cose. Non capisco perché la società non sia intervenuta nel mercato di gennaio per rinforzare quel reparto. Hanno investito molto su giocatori offensivi, ma hanno sottovalutato l’aspetto difensivo. Probabilmente ritengono Gatti un giocatore affidabile, ma a mio avviso la Juve ha spesso problemi proprio nella fase difensiva. Sicuramente Gatti rappresenta uno dei limiti della Juventus”. Leggi anche le parole di Costacurta dopo l’eliminazione dalla Champions della Juventus <<<