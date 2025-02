Juve, Schiffo: “Eliminazione? Grande responsabilità a Motta”

Luigi Schiffo ha parlato dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League: per il giornalista, Motta avrebbe grandi responsabilità

Nel suo editoriale su TJ, Luigi Schiffo ha parlato dell’eliminazione della Juventus in Champions League. Ecco un estratto delle sue parole: “(…) Non è certo un’eliminazione prima degli ottavi con il PSV a lasciare il segno più di tanto, soprattutto perché gli ottavi erano un obiettivo economico e non certo sportivo per una squadra che comunque onestamente non è attrezzata, soprattutto in difesa, oltre che per tasso di esperienza e per assenza di grandi campioni, per andare a competere ad alti livelli. Resta però il fatto che a mezz’ora dalla fine la qualificazione era fatta, bisognava “solo” portarla a casa. E qui subentrano responsabilità dell’allenatore ed errori dei singoli nella scellerata non gestione dell’ultimo terzo dei tempi regolamentari e dei supplementari”.

Schiffo: “Sul bilancio sarà chiesto costo in modo pesante a Thiago Motta”

In questa Juve in cui è il bilancio l'unica cosa che conta, credo che a Thiago Motta sarà chiesto conto in modo pesante degli 11 milioni buttati dalla finestra, a prescindere da come finiranno campionato e Coppa Italia. Poi, però, c'è un discorso più ampio. Ovvero negli ultimi sette anni, dopo Cardiff, la Juve, con o senza Ronaldo, non è mai andata oltre gli ottavi di Champions League, eliminata da Lione (Sarri in panchina), Porto (Pirlo in panchina) e Villareal (Allegri in panchina).