Costacurta: “Juve? Con Motta vedo lampi di bel calcio, serve tempo”

Intervistato da La Repubblica l’ex difensore del Milan Costacurta ha parlato dell’eliminazione della Juve in Champions: “La Juve ha giocato bene 3 tempi su 4, ma non ha ancora qualità sufficiente nei singoli. La vittoria in campionato con l’Inter è stata esaltante, ma è stato un episodio. Dare tempo a Motta? Certo. Vedo lampi di bel calcio. La sua sta diventando una vera squadra. Lo aiuta un buon mercato, a parte un paio di errori. Per vincere, ieri come oggi, servono giocatori forti. Il motto di Boniperti funzionava soprattutto grazie al livello tecnico delle squadre”.

Al termine della partita contro il PSV Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato: "Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l'avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l'1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato. Conta tutto, non è mentale, fisico o tecnico. Nel globale loro sono stati al comando, hanno iniziato a spingere sempre di più creando situazioni dove abbiamo sofferto e abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra. Non riesco a separare il mentale e il tecnico, hanno alzato il livello".