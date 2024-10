Juve, occhio alla pareggite: bianconeri a un passo dal record

Altro pareggio per la Juve in Serie A: soltanto una volta nella storia del club bianconero ha conquistato più pari in un anno solare

Dopo il pareggio per 4-4 contro l’Inter nel derby d’Italia la Juve ha portato a casa soltanto un punto anche contro il Parma. Una serata difficile per la squadra di Thiago Motta che senza Bremer sembra aver perso tutte le proprie certezze difensive. I bianconeri, infatti, sono andati sotto nel risultato per due volte contro la squadra di Pecchia, ma sono poi riusciti a recuperare e a strappare un pari. Le reti di McKennie e Weah non sono però bastate a regalare la vittoria alla Vecchia Signora, che ora è stata superata in classifica dall’Atalanta ed è sempre più lontana dal Napoli in testa.

Juve, quanti pareggi: mai così male dal 1956

Ma quello dei pareggi comincia a essere un problema reale. Come riportato da Opta, infatti, la Juve nel 2024 ha fin qui pareggiato 16 delle 30 partite giocate in Serie A, con 10 vittorie e 4 sconfitte a completare il quadro. Se da un lato quindi i bianconeri non perdono quasi mai, dall’altro hanno anche una certa difficoltà a vincere. E la situazione con il passaggio da Allegri a Thiago Motta non sembra essere migliorata. Soltanto una volta nella sua storia la Juve ha pareggiato più volte in un solo anno solare: 17 pareggi nel 1956. Con ancora due mesi da giocare le possibilità di battere il record sono altissime.