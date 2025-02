Juve, Trevisani: “Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme”

Trevisani ha parlato degli attaccanti della Juventus, Kolo Muani e Vlahovic: per il giornalista, i due giocatori possono giocare insieme

Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della Juventus vista in campo contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “La Juventus è entrata in campo come un ghiacciolo, una squadra fredda, immobilizzata e in difficoltà. Giocava male e gli avversari avevano ragione in tutti i contrasti, bloccatissima ma piano piano forse con lo spavento del rigore del possibile 0-2, ha avuto una sorta di scossa e ha giocato un pochino meglio. Nel secondo tempo ha fatto meglio e Kolo Muani secondo me serve e potrebbe servire pure con Vlahovic, cioè non è che è obbligatorio giocare con il 4-2-3-1, ma possono giocare pure insieme, basta non togliere Yildiz che mi sembra veramente la luce di questa squadra“.

Trevisani: “Sicuro che la Juve arriverà in zona Champions”

Il giornalista ha proseguito: "La Juventus ancora tantissimi problemi ma sono convinto che alla fine i suoi punti li porterà a casa per arrivare in zona quarto posto. Poi se sono tre in meno, due in più dell'anno scorso non lo so però di sicuro sicuro alla fine ce la fa ad arrivare in zona Champions".