Juve, Pavan: “Kolo Muani è on fire”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juve, Randal Kolo Muani: per il giornalista, la punta francese si presenterebbe in grande forma

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani e delle possibili soluzioni in attacco con lui in campo. Ecco le sue parole: “Non sappiamo se Thiago Motta li schiererà insieme a Como, sicuramente oggi Kolo Muani è on-fire, è riposato, visto che ha giocato poco in stagione ed a Como giocherà dall’inizio, da capire chi ci sarà a fare coppia con lui dei giocatori bianconeri. Motta adesso in avanti sta vivendo un momento di abboandanza che chiaramente fa da contraltare dal momento di carenza della difesa. Come opzioni offensive Motta ha Muani e Vlahovic come prima punta con Milik da capire se e quando tornerà e come esterni offensivi, Yildiz, Nico Gonzalez, Conceiçao ed eventualmente anche Timothy Weah. Tutto questo senza considerare lo stesso Koopmeiners che però si potrebbe spostare a centrocampo”.

Pavan: “Stuzzica l’opzione di utilizzare Vlahovic e Muani insieme”

Il giornalista ha proseguito: “Tra le varie opzioni, però quella che al momento contro alcuni avversari ci stuzzica riguarda l’utilizzo in contemporanea di Dusan Vlahovic e Kolo Muani, soluzione da tentare contro squadre che si chiudono, quando si deve recuperare, soluzione adottata e pensata domenica da Motta che aveva deciso prima del gol del vantaggio di puntare su Vlahovic e che non ha cambiato idea sul serbo, incitandolo con un “entra e fai gol”, che è servito per caricarlo perchè Vlahovic è entrato bene, convinto e determinato.

Ci piacerebbe vedere questa "strana coppia in campo", due giocatori così in serie A ce li hanno in pochi, solo l'Inter può vantare due attaccanti di questo cabotaggio. Considerando anche gli altri elementi a disposizione di Motta, possiamo parlare di un reparto offensivo completo e sicuramente valido che può e deve migliorare, i quattro gol all'Empoli devono essere un segnale per una crescita da cui passerà un'eventuale risalita in classifica".