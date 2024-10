Juve-Torino, iniziate le fasi di vendita dei biglietti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vendita dei biglietti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sabato 9 novembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino – match valido per la 12^ giornata di Serie A. Una sfida molto attesa e sentita dai tifosi bianconeri, che potranno acquistare i tagliandi per la partita in base alle seguenti fasi di vendita: J1897 MEMBER: dalle ore 10:00 di giovedì 26 settembre la vendita sarà riservata esclusivamente ai J1897 Member ad un prezzo speciale BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 10:00 di lunedì 30 settembre anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata ad un prezzo speciale Non hai ancora acquistato la Juventus Membership 2024-2025? Scopri quella più adatta a te ed accedi subito alle fasi di vendita riservata dei biglietti! ABBONATI: dalle ore 10:00 di lunedì 14 ottobre anche gli abbonati FULL e STAR 2024-25 potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per i propri amici bianconeri; JUVENTUS CARD: dalle ore 10:00 di lunedì 14 ottobre tutti i possessori di Juventus Card potranno acquistare fino a 4 biglietti in favore di altri possessori di Juventus Card”.

Le altre informazioni

“L’eventuale VENDITA LIBERA partirà dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre. PREMIUM & VIP: a partire da giovedì 26 settembre, direttamente on-line, sarà disponibile anche l’offerta Premium & VIP – che oltre al biglietto include anche il servizio di Hospitality in varie aree dell’Allianz Stadium. Scopri tutti i prodotti disponibili QUI SETTORE OSPITI: in vendita a partire dal 23 ottobre per i titolari di fidelity card Torino FC CON LA VENDITA LIBERA, DISPONIBILI ANCHE I PARCHEGGI ALLO STADIO L’apertura della vendita libera dei biglietti della sfida tra Juventus e Torino inoltre coinciderà anche con l’inizio della fase di acquisto dei parcheggi dello stadio: assicurati il parcheggio per le prossime partite all’Allianz Stadium! JUVENTUS-BOLOGNA: PARTE LA VENDITA RISERVATA AI J1897 MEMBER Sempre a partire da giovedì 26 settembre – ma alle ore 14:00 – inizierà la vendita dei biglietti anche la sfida tra Juventus e Bologna nella prima fase riservata ai J1897 MEMBER: gara in programma all’Allianz Stadium nel weekend dell’8 dicembre, con data e orario ancora da definire. PER CONSULTARE I PREZZI E RIMANERE AGGIORNATI SUI PROSSIMI MATCH, **ACCEDI ALLA SEZIONE BIGLIETTI**!”.