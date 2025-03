Juve, Torchia: “Rugani si è ambientato subito all’Ajax”

Torchia, agente di Rugani, ha parlato dell'ambientamento all'Ajax dell'ex difensore della Juve, il quale sarebbe stato estremamente rapido

Intervistato per TJ, Davide Torchia, agente del calciatore ex Juventus, Daniele Rugani, ha parlato della sua attuale esperienza all’Ajax. Ecco le sue parole: “Non voglio dire che questa scelta sia stata la migliore di tutte, perché magari si sarebbe trovato bene anche dalle altre parti, ma sicuramente è stata ottima per la bravura di Daniele ad ambientarsi e nel voler capire le dinamiche. Non era facile riuscirsi fin da subito per la diversità e l’intensità, ma questo è stato bello. Quando vai via dalla Juve scendi sempre di un gradino, ma un club internazionale come l’Ajax ti fa sentire ad un livello simile. Questo fa bene per l’autostima, alla considerazione che gli altri hanno di te. Anche qui ci sono delle critiche e non è semplice imporsi, qui c’è la stessa considerazione se arrivi da un top club o da una squadra di metà classifica, però quando giochi bene vieni apprezzato e applaudito”.

Torchia: “All’Ajax grande senso di appartenenza”

Il procuratore ha proseguito: "Si è ambientato bene, è un buon gruppo e la maggior parte di quelli giovani arriva dal settore giovanile. E i vecchi che ritornano sono quelli che da ragazzini giocavano qui. Hanno un forte senso di appartenenza, non si sentono o non si comportano da star in un club con 125 anni di storia e che nel '900 è tra i primi dieci a livello europeo per titoli vinti. Sono ragazzi molto alla mano, la particolarità è che qualcuno di loro arriva al campo in bicicletta! E a fine partita è facile che li trovi in mezzo alla gente per strada con indosso le divise. E' un qualcosa di bello e che rende il calcio molto più vicino alla normalità di quello che siamo abituati a vedere".