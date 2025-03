Ag. Rugani: “Ajax? Il prestito gli sta facendo bene”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sull'ex bianconero, parlando anche del prestito all'Ajax.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Sì, era una cosa che ci auguravamo. Sapevamo delle ‘difficoltà’ a cui poteva andar incontro, tra l’infortunio precedente che non gli ha permesso di essere a disposizione per 8/9 partite e una squadra il cui reparto difensivo è composto da tutti nazionali, ma siamo molto soddisfatti delle prestazioni e del rendimento di Daniele. Si sta comportando alla grande”.

Sull’Ajax

“L’obiettivo che aveva in mente Daniele si sta concretizzando, ovvero quello di esportare il valore della scuola difensiva italiana nelle marcature preventive e nei determinati posizionamenti in campo nelle varie situazioni di gioco che i difensori olandesi, seppur bravissimi, non sono eccellenti. E, al contempo, prender da loro la predisposizione nell’esser molto attivo in campo, nel pensare anche alla fase di impostazione oltre che a quella difensiva, e nel cercare sempre di giocarla anche quando si è in difficoltà. Non è che si apprende solo a 18 anni, si impara e si migliora anche quando si è più grandi. Questo, per me, gli sta facendo bene. C’è reciprocità, con entrambe le parti che sono molto attente ad imparare l’uno lo stile dell’altro”. Intanto ecco le parole di Galeone<<<