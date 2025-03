Juventus, addio Motta? Annuncio improvviso in diretta tv!

Nuovi aggiornamenti rispetto al futuro di Thiago Motta. La Juventus potrebbe sorprendere tutti: ecco le ultimissime novità

Tanto tuonò che piovve. Chi si aspettava – pochi, a dir la verità – un immediato sussulto d’orgoglio da parte della Juventus è rimasto deluso. La partita contro la Fiorentina è stata approcciata male e gestita peggio. Il risultato mai come in questo caso è tutto un programma ed emblema delle prestazioni fornite sul campo: 3-0 per la Viola e tutti a casa. Anzi, a casa, ci va solo la Juve. Ma non ci va Thiago Motta, non al momento. La società ha confermato il tecnico anche dopo la debacle di Firenze che fa scopa con quella – storica per le dimensioni – subìta in casa dall’Atalanta. Per ora si va avanti così, in futuro chi lo sa. Regna ancora molta incertezza sul possibile prosegue di Thiago Motta sulla panchina della Juve. Proprio su questo argomento è arrivato, poche ore fa, un aggiornamento che vale la pena riportare e sviscerare: perché ci offre una interpretazione veritiera sul possibile futuro del tecnico italo-brasiliano.

Juventus: news sul futuro di Thiago Motta / notizie calciomercato

A fare li punto è Paolo Paganini. L’esperto di calciomercato, volto noto di Rai Sport, ha rilasciato una indiscrezione niente male: “Io sono della linea che Thiago Motta rimarrà. Se arrivasse la qualificazione in Champions, Motta proseguirà ancora un altro anno alla Juventus”. Continuare insieme, dunque, non appare così utopistico. D’altronde siamo al primo anno di un progetto che ha ribaltato la visione politica della società: dentro i giovani, dentro il futuro, dentro la voglia di giocare un bel calcio. Serve pazienza, ammesso che la Juve ce l’abbia. E se Thiago Motta, alla fine, andasse via? Secondo Paganini: “In pole position c’è Gasperini, perché i tifosi della Juventus – ad esempio ci sono state critiche su Mancini – voglio uno che abbia un passato, un cuore bianconero. E sappiamo che, a parte Conte, Gasperini viene dalla Juventus, è stato alla Primavera della Juventus”. Idea Gasp forte, quindi. Ma Thiago Motta, quindi la sua permanenza, per ora, resta la prima ipotesi.