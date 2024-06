Juve, è il Thiago Motta day: si lavora per le firme

La Juve è al lavoro per limare gli ultimi dettagli prima dell'arrivo di Thiago Motta: l'arrivo del tecnico è sempre più vicino

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: dopo un inseguimento degno di un film d’azione, Thiago Motta si prepara a diventare il nuovo allenatore della Juve. I legali bianconeri sono al lavoro con gli agenti del giocatore per ultimare gli ultimi dettagli, poi le firme. Nelle prossime 24/48 ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Ora si tratta soltanto di cavilli legali e documentazioni da far volare tra Italia e Portogallo, più precisamente Cascais dove l’allenatore si trova al momento. L’attesa però è finita: il momento di Thiago Motta è arrivato. Per la Juve si apre un nuovo ciclo, con la speranza che possa essere di nuovo vincente.