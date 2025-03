Juve, Teotino: “Scudetto? Partita con Atalanta molto importante”

Gianfranco Teotino ha parlato delle ambizioni Scudetto per la Juventus: per il giornalista, il match con l'Atalanta potrebbe essere rivelatore

Dagli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus. Ecco le sue parole: “Stanno andando tutti piano quindi può succedere tutto. Ma stasera la Juventus ha dato delle risposte, la risposta principale è che i giocatori ci sono, sono con l’allenatore e la società, la partita contro l’Atalanta è molto importante. Stasera ha dominato contro una squadra che ha rinunciato a giocare dal primo all’ultimo minuto”.

Teotino: “Juve ancora troppo discontinua per lo Scudetto”

Inoltre, il giornalista ha proseguito: "Poi è la quinta vittoria di fila in campionato quindi molto importante. Lotta Scudetto? Bisogna vedere come arrivano e cosa fanno gli altri, da stasera la Juventus ha la migliore difesa del campionato e ha preso un gol in meno del Napoli. Se in queste cinque vittorie consecutive non ci fossero state le due eliminazioni contro PSV ed Empoli, avrei iscritto la Juventus nella lotta Scudetto ma la vedo ancora troppo discontinua e bisogna vedere ancora due tre partita per capire come può finire".