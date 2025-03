Pedullà: “Se la Juve arriva terza o quarta è il minimo sindacale”

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione della Juve di Thiago Motta

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha detto: “Se arriva terza o quarta la Juve fa il minimo sindacale, che comunque sono 60 milioni. Dalle prossime partite avremo più chiare quelle che saranno le prospettive future tenendo conto che comunque si giocherà il Mondiale per Club. La Juve ad oggi che io sappia non ha intenzione di cambiare, col Verona è stata una delle migliori prestazioni. Il risultato è stato sbloccato casualmente alla fine, potendo giocare una partita a settimana ci sono le condizioni per chiudere bene”.

Juve, le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa al termine della partita contro il Verona Thiago Motta ha poi detto: "L'atteggiamento c'è stato sempre, mi sono arrabbiato una volta e non mi arrabbierò più in questo senso perché abbiamo ragazzi responsabili. Ogni partita va letta a suo modo, la settimana prossima affronteremo una squadra diversa. Giocheremo una squadra che va in avanti, che va uomo su uomo. Vogliamo avere questa libertà in più di cambiare posizione e non dare riferimento alla squadra avversaria. Oggi abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto gol e sono cose da migliorare. Sotto porta dobbiamo essere più decisi, più lucidi e prendere le migliori decisioni per andare in vantaggio prima".