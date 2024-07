Bonucci: “Chiesa? Mi auguro resti alla Juve”

Intervistato da Sky Sport dal Giffoni film Festival l'ex Juve Bonucci ha parlato del futuro di Chiesa e della scelta di Calafiori

Intervistato da Sky Sport dal Giffoni film Festival l’ex Juve Bonucci ha parlato del futuro di Chiesa: “Lontano da Torino? Non lo so. Credo che hanno lui debba capire cosa voglia. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, però mi auguro che capisca questo step di crescita che deve fare”.

Juve, le parole di Bonucci

Su Calafiori ha aggiunto: “Mi dispiace per il suo trasferimento. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Juventus. È un difensore un po’ diverso da quello che siamo abituati a vedere. Gioca, ha personalità e si inserisce. Esportiamo un grande giocatore che sarà un punto di riferimento per la Nazionale per i prossimi 15 anni”.