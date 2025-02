Juve, le partite di Tardelli contro il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Cagliari.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “All’inizio degli anni ’80, Marco Tardelli è indubitabilmente la più forte mezzala che ci sia. Una valutazione che va ben oltre il calcio italiano, come attesterà poi il Mondiale del 1982. Ci sono due Cagliari-Juventus che lo vedono andare in gol, una concreta dimostrazione della sua capacità di essere decisivo. Cagliari-Juventus apre il campionato 1980/81, torneo che vedrà la Signora conquistare il diciannovesimo Scudetto. Si gioca il 14 settembre 1980 e in Sardegna il caldo è torrido, con temperature che non aiutano ad acclimatarsi l’esordiente Liam Brady, il primo straniero bianconero dopo la riapertura delle frontiere. Tutto si decide nel primo tempo: al vantaggio degli isolani con Selvaggi risponde Tardelli, bravissimo a colpire di testa e infilare il pallone nell’angolino da una punizione laterale di Causio. Il numero 8, nell’occasione in maglia blu, torna al gol: l’ultimo lo aveva realizzato all’Europeo a Torino, in Italia-Inghilterra, un’accesa sfida decisa proprio da lui”.

Le altre partite

"Anche l'anno dopo, nel 1982, Tardelli va in gol in Cagliari-Juventus (nella foto l'abbraccio con Scirea e con altri compagni). Non cambia il portiere con il quale si misura – Roberto Corti –, muta invece il risultato perché la sua rete è sufficiente per conquistare la vittoria. La coincidenza è però significativa: anche in questa partita la mezzala bianconera colpisce di testa approfittando di una punizione. Il lato è il sinistro, a differenza dell'anno precedente, il suggeritore è Cabrini. Marco devia il pallone con un tuffo, vincendo il duello su Rastelli. L'ottimo periodo di Tardelli si conferma la domenica successiva, quando partecipa al Derby della Mole come autore di uno dei 4 gol della vittoria juventina. Non è però questa, che porterà a mettersi sul petto la doppia stella, la stagione dove Marco segna maggiormente. Sia la precedente che la successiva lo vedono toccare la sua massima quota in bianconero con 8 centri. Piuttosto, nel 1982 conta il peso specifico delle sue reti, come si ricordano tutti gli italiani – e anche gli avversari – quando ripensano alle sue meraviglie in Spagna contro l'Argentina e la Germania".