Juve, Tarallo: “La sensazione è che la squadra non segua Motta”

Carlo Tarallo ha parla della Juventus alla luce dell'ultima sconfitta: per il giornalista ci sarebbe poco feeling tra tecnico e giocatori

Intervistato a 1 Football Club, Carlo Tarallo ha parlato della Juventus alla luce dell’ultima sconfitta in Serie A. Ecco le sue parole: “Non riesco a decifrare del tutto la Juventus. Per esempio, gli attaccanti e gli esterni della Juventus, che hanno una certa qualità, ieri sono stati completamente fuori contesto. Ho la sensazione che la squadra non segua più l’allenatore, forse non lo ha mai seguito. Non voglio dare la colpa a Thiago Motta, perché passare dal Bologna alla Juventus non è semplice e le questioni in ballo sono tante. Però ho visto una squadra completamente spenta, senza concentrazione”.

Tarallo: “Mai creduto a un rilancio Scudetto”

Il giornalista ha proseguito: “C’era stato un mini-rilancio e si parlava addirittura di Juve in corsa per lo scudetto, ma io non ci ho mai creduto. La Juventus è stata in difficoltà per tutta la stagione. Il fatto stesso che sia arrivata a un passo dal tornare a competere per il titolo dimostra che il livello generale del campionato non è eccelso. Bisogna essere onesti: anche con la frenata che ha avuto il Napoli dopo il mercato – tre punti in quattro partite, se non sbaglio – è ancora lì a giocarsela. Questo vuol dire che le altre non hanno una qualità così superiore. Infatti, in Europa le italiane hanno faticato molto. Approfittando di un campionato livellato verso il basso, la Juventus è comunque rimasta nelle prime posizioni”. Leggi anche le parole di Bonucci sulla sconfitta della Juve con l’Atalanta <<<