Juve, Bonucci: “L’Atalanta mi ha fatto male al cuore, Motta è sulla graticola”

Intervenuto nel corso del podcast de La Gazzetta dello Sport La Tripletta, l’ex difensore della Juve Leonardo Bonucci ha detto: “La sfida contro l’Atalanta mi ha fatto male al cuore. Ho visto una squadra in difficoltà, serve capire da queste partite che la Juve deve crescere sotto tutti i punti di vista. Ad oggi manca incisività, il gioco di Thiago Motta piace perché tieni palla per tanto ma poi fatichi a concludere in porta. Thiago Motta deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte e che anche lui deve capire i tasselli da migliorare per mettere a disposizione della squadra tutte le sue conoscenze. Anche a Bologna aveva fatto la stessa fatica, poi è normale che il Bologna gioca per determinati obiettivi e la Juve per vincere”.

Juve, le parole di Bonucci

Su Motta: "Da juventino non sono contento dei risultati, ma il progetto ha bisogno di tempo. Se vuoi vincere subito, prendi Conte, crei patrimonio e sei a posto. Qualsiasi altro allenatore ha bisogno di tempo, che si incastri tutto anche a livello societario. Il progetto Motta oggi è molto altalenante ma credo che la Juventus debba dargli almeno un altro anno per creare un gruppo, una squadra, anche a livello societario, per cercare di creare i presupposti per vincere. Alla Juventus non hai tempo, è vero, però o a giugno cambi e prendi Conte, altrimenti dai tempo a Thiago e Giuntoli di creare qualcosa con le basi di quest'anno, migliorando con altri giocatori. Gli altri tre prima di Thiago si è vinto solo un trofeo e non si è creato niente, credo non sia giusto quindi caricare tutte le responsabilità su di lui. Diamogli tempo, se poi il tempo dirà che non è stato all'altezza della Juventus ne prenderemo atto. Ora è sulla graticola, deve fare un passo in avanti nella gestione e anche a livello comunicativo. Ieri sera "tristi" e "dispiaciuti" no… Devi essere incazzato perché si è fatta una figura di merda!".