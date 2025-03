Juve, Tacchinardi: “Troppe scelte di Giuntoli non redditizie”

Tacchinardi ha parlato del lavoro alla Juventus di Giuntoli: per l'ex bianconero, molte scelte del direttore sportivo non convincerebbero

Intervistato a Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato dell’operato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Ho sempre pensato che fosse un ottimo direttore sportivo. Quest’anno diverse scelte non sono state redditizie: Koopmeiners, Luiz, Gonzalez, Kelly… Sono tanti. Giusto criticare Giuntoli e Motta, però bisogna anche capire perché nessuno stia rendendo. O, quantomeno, perché crollino sempre nei momenti decisivi: qualcuno può aver pensato siano dei leader, forse non lo sono”.

Tacchianardi: “Koopmeiners oggi è irriconoscibile”

L'ex bianconero ha proseguito: "Oggi non puoi essere convinto neanche del lavoro di Giuntoli, però ha preso giocatori che lo scorso anno avevano fatto molto bene. Io non difendo nessuno, ma oggi vedo Koopmeiners ed è irriconoscibile: di chi è la colpa, se l'Atalanta mettendo dentro altri volti nuovi continua ad andare a duemila? C'è una linea sottile per la proprietà, devono capire se oltre a Motta anche Giuntoli sia l'uomo giusto. Di solito dopo 7-8 mesi lo capisci perché non stai rendendo. E invece si sono visti tanti capitani diversi ma anche tanti scontenti e numerosi crolli. Non penso che i giocatori della Juventus siano a livello dei giovani dell'Empoli o siano tali da essere presi a pallate dall'Atalanta. Evidentemente c'è qualcosa che non va".