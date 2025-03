Mercato Juve, Giuntoli vuole Osimhen con Kolo Muani

Da Osimhen al riscatto di Kolo Muani: le ultime novità di mercato per l'attacco della Juve. Il piano di Giuntoli

Kolo Muani ha definitivamente preso il posto al centro dell’attacco della Juve, scansando Vlahovic e costringendolo alla panchina. Il francese non è però un giocatore di proprietà della Vecchia Signora e per questo Giuntoli si è messo al lavoro per trovare un accordo con il PSG. La richiesta è di circa 45/50 milioni di euro, cifra necessaria ad ammortizzare il costo del cartellino e non andare in perdita. Vendendo Vlahovic l’operazione potrebbe anche essere possibile, ma Kolo non è l’unico attaccante nella lista dei desideri bianconera.

Mercato Juve, le ultime novità sull’attacco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve sta anche seguendo Victor Osimhen, vecchio pupillo di Giuntoli dai tempi del Napoli. L’attaccante nigeriano guadagna 6 milioni di euro netti a stagione ma gode ancora dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita e potrebbe quindi rivelarsi un buon colpo. Certo, convincere il Napoli non sarà facile, soprattutto perchè gli Azzurri preferirebbero venderlo all’estero (Manchester United in pole) invece che a una diretta concorrente. Il Football Director bianconero ha però ottimi rapporti con l’entourage del giocatore e potrebbe quindi portarsi in una posizione di vantaggio. E Kolo? Il possibile acquisto di Osimhen non esclude che il francese possa comunque rimanere… Nel frattempo Balzarini lancia una notizia bomba su Vlahovic <<<