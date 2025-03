Juve, Tacchinardi: “Qualcosa all’interno sembra essersi incrinato”

Alessio Tacchinardi ha parlato del momento di difficoltà della Juve: per l'ex bianconero qualcosa non funzionerebbe all'interno della squadra

Intervistato per TJ, Alessio Tacchinardi ha parlato del momento della Juventus, sospettando qualche difficoltà all’interno della squadra. Ecco le sue parole: “A me sembra che a questa squadra non piaccia correre all’indietro per difendere e prende delle imbarcate clamorose. Quando cominciano a perdere un pochino di fiducia, iniziano a scricchiolare e a subire. Si è incrinato un qualcosa li dentro che non capisco se sia tecnico, tattico, mentale. La cosa che mi stupisce è che il Bologna di Thiago Motta era una squadra solida a differenza di questa Juve, non è che nella sua esperienza ha guidato formazioni che prendevano sistematicamente tre o quattro gol a partita. All’inizio della stagione vedevo Cambiaso entrare dentro al campo come lo faceva Calafiori, poi da diversi mesi non ho più visto questo e altre cose. Per me c’è qualcosa tra il gruppo e l’allenatore che si è rotto”.

Tacchinardi: “Alla Juve ora è la testa che è pesante”

L'ex bianconero ha proseguito: "E' la testa che è pesante. la gamba no. Hai affrontato la Fiorentina che aveva giocato giovedì e correva il doppio di te. Assurdo. Lo dicevo prima, ma ci sono diverse cose che non capisco. Perché tutto sto peso? La viola dovevi sbranarla, così come dovevi fare la stessa cosa con l'Empoli. Con il Psv ok in parte, lì potevi prendere anche più di 3 gol ma almeno una reazione con Vlahovic nel supplementare l'avevi avuta. Poi il serbo è scomparso".