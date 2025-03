Zazzaroni: “Alla Juve non serve un cambio di panchina, serve Chiellini”

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha analizzato la delicata situazione in casa Juve

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto: “Alla Vecchia Signora in crisi di (troppe) identità non serve un cambio immediato in panchina. La Juventus sta vivendo una crisi d’identità profonda, ma la soluzione non è un’immediata sostituzione di Thiago Motta – con chi, poi? –, bensì un ‘sostitutor’ (una semplice ‘erre’ può fare tutta la differenza del mondo). Da mesi si rimprovera a Motta di non aver ancora compreso appieno la Juventus e la sua natura particolare, mentre ai giocatori si contesta la mancanza di carattere e spirito per affrontare con determinazione la realtà di uno dei club più nobili e complessi del calcio italiano. Da mesi nel giro della Continassa è rientrato Giorgio Chiellini, 40 anni, diciassette dei quali trascorsi con la stessa maglia (e che maglia!)”.

Juve, il commento di Zazzaroni

"Chiellini, per inciso, è molto vicino a John Elkann – ha continuato –, ma non sembra intenzionato a sporcarsi le mani partecipando attivamente a una gestione di cui probabilmente non condivide i metodi e che, al momento, mostra più di una falla. Eppure, proprio lui, che incarna il senso più autentico della juventinità, potrebbe rappresentare – o quantomeno far parte – della soluzione, se decidesse di impegnarsi in prima persona per salvare gli ultimi mesi di una stagione semicompromessa ma ancora fondamentale per il futuro del club. Come? Entrando nello spogliatoio dalla porta principale e diventando il primo interlocutore dell'allenatore, un ruolo che non andrebbe a sovrapporsi a quello di Giuntoli né a sminuire Thiago Motta, il cui principale obiettivo è uscire in fretta dalla crisi. Al contrario, aiuterebbe entrambi. […] Nel calcio, i grandi problemi si risolvono dall'interno. Un'iniezione di spirito juventino potrebbe dunque rivelarsi il rimedio più efficace e, senza dubbio, il meno costoso".