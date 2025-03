Juve, Cassano: “Motta in sette mesi ha fatto sempre peggio”

Intervenuto a Viva el Futbol l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato il momento di forma della Juve di Thiago Motta

Le ultime settimane della Juve sono state ricche di risultati a dir poco deludenti tanto che in molti hanno parlato di un possibile esonero per Thiago Motta. La dirigenza ha invece dato fiducia al tecnico bianconero, che ora dovrà però dare una svolta alla squadra. Intervenuto a Viva el Futbol Antonio Cassano ha commentato: “In sette mesi Motta ha fatto sempre peggio, le ultime 2 settimane disastrose. Motta è un buonissimo allenatore ma non ha lo status per allenare la Juve, è in grandissima confusione e non vedo neanche la sua idea di calcio. Giuntoli non prende posizione”.

Juve, le parole di Adani

Lele Adani ha poi aggiunto: "Per voi adesso Nico Gonzalez è un giocatore di calcio? Non è presentabile, pesta il pallone colpa di tutti, anche di Thiago. I fallimenti dei calciatori sono sempre da unire alla responsabilità calciatore e allenatore. Koopmeiners è quasi nullo, non muove le gambe, non scatta Kelly appena arrivato, Kolo Muani sparito. Thiago li ha ruotati tutti e per me è un'aggravante. Per me che giochi Conceicao che non è quello dei primi quattro mesi, che giochi Nico Gonzalez, Koopmeiners, Kelly, Renato Veiga, chi gioca gioca non sta rendendo".