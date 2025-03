Juve, Tacchinardi: “Le sensazioni per il 4° posto sono negative”

Alessio Tacchinardi ha parlato dell'obiettivo Champions per la Juventus: per l'ex bianconero, al momento ci sarebbe grande sfiducia generale

Intervistato per TJ, Alessio Tacchinardi ha parlato della corsa al 4° posto della Juventus. Ecco cosa ha detto: “E’ molto semplice: se giochi come nelle ultime due partite, al quarto posto non ci arriverai. Ho una grande preoccupazione per questo finale di stagione, le sensazioni non possono che essere negativissime. Se ci fosse un momento per cambiarlo, il momento giusto sarebbe questo con la sosta. Oggi non potrei dire se cambiarlo o meno, perché non sono dentro e non so se i giocatori si buttano nel fuoco per lui. La palla spetta a Giuntoli che dovrebbe prendersi la responsabilità e valutare se è ancora la scelta giusta, ma almeno a parole sta dimostrando di crederci”.

Tacchinardi: “In questo momento Thiago Motta non è lucido”

Inoltre, sulla scelta per la guida tecnica dalla prossima stagione, l’ex bianconero ha aggiunto: “Faccio una premessa: ero il primo ad essere entusiasta per l’arrivo di Thiago Motta e, onestamente, non mi sarei mai aspettato tutto questo. Mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista della gestione, non si può vedere Vlahovic in panchina e sicuramente c’è qualcosa che non sta andando. Poi rispondendo alla domanda, il mio nome è Antonio Conte con Alessandro Del Piero presidente e Giorgio Chiellini in un ruolo alla Pavel. Così mi piacerebbe molto, con Alex sopra tutto e Giuntoli che farebbe il ds. La Juve agli juventini che hanno fatto la storia. Io contro Motta non ho niente, l’ideale sarebbe aiutarlo di più in un momento dove non è lucido. A Firenze ha messo tre difensori sul 3-0. Basta dualismi, bisogna pensare al bene del club”. Leggi anche le ultime indiscrezioni dopo l’incontro tra società e Thiago Motta per il futuro <<<