Juve-Stoccarda, Hoeness: “Giocato in modo favoloso”

In seguito al successo sulla Juventus in Champions League, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness. Di seguito le sue risposte ai giornalisti presenti in sala.

Un commento sulla partita?

“La mia squadra ha avuto una reazione fantastica. Ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta. Abbiamo giocato in modo favoloso sin dal primo momento. Potevamo fare alcune cose più semplici ma abbiamo sempre attaccato. Abbiamo fatto un gol poi annullato, sbagliato un rigore. Siamo orgogliosi di aver battuto una squadra che non aveva mai perso”.

Siete riusciti a gestire l’emozione?

“Abbiamo provato tanti sentimenti che ci hanno aiutato. Durante la partita ero teso, ma abbiamo giocato subito bene. Oggi non è stato un caso e ho sempre avuto sensazioni positive. Siamo rimasti positivi e consapevoli anche dopo aver sbagliato il rigore. C’è un bellissimo clima nello spogliatoio”.

Questa vittoria aumenta la vostra autostima?

“Spero che questa vittoria ci aiuti nel nostro sviluppo. Adesso arriva una partita importante in campionato e dobbiamo metabolizzare tutto. Voglio elogiare i giocatori, ma la partita di sabato è decisiva. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello e non dobbiamo stupirci di questo. È molto importante vincere ed avere la consapevolezza del nostro gioco”.