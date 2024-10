Juve-Stoccarda, designato l’arbitro del match di Champions League

Andiamo alla scoperta dell'arbitro che dirigerà la partita di Champions League tra Juve e Stoccarda: le ultime novità

A Torino nell’aria comincia già a sentirsi la musica della Champions League. Dopo la vittoria di misura contro la Lazio, infatti, la Juve si prepara a tornare in UCL dove sfiderà lo Stoccarda, match in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium. Ma chi saranno gli arbitri? In vista della partita la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale. La gara sarà diretta dal norvegese Espen Eskås, con Engan e Bashevkin come assistenti, quarto uomo Hagenes. Al VAR ci sarà Higler, coadiuvato all’AVAR da Dieperink.

Juve, tutto pronto per lo Stoccarda

La formazione tedesca la passata stagione è stata una delle più grandi sorprese della Bundesliga ma dopo la cessione in estate del bomber Guirassy sembra aver perso molte certezze. Non a caso la formazione tedesca è decima in classifica, ben lontana dalla vetta. I pronostici sono quindi a favore della Juve, che però non dovrà abbassare la guardia. Non a caso Thiago Motta al termine della partita contro la Lazio ha detto: “Derby d’Italia? Penso allo Stoccarda, una partita sicuramente molto complicata per noi contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Dobbiamo correre tanto, essere squadra, voler recuperare la palla e volerla utilizzare bene. Poi quando sarà finita penseremo alla partita dopo”.