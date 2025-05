Juve, le statistiche in vista del match con il Venezia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Venezia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il 53% delle reti segnate dal Venezia in questo campionato è arrivato su calcio piazzato (16/30) percentuale record nella Serie A 2024/25; dall’altra parte invece solo il Como (12%) ha registrato una percentuale inferiore a quella della Juventus (16%) per lo stesso dato. La Juventus è una delle due squadre, con l’Inter, a vantare la più alta percentuale di passaggi portati a buon fine in questo campionato: l’88%; di contro il Venezia è terzultimo in questa classifica con il 78%: meglio solo di Hellas Verona (76%) ed Empoli (74%). La Juventus è la squadra che in percentuale ha subito più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei 2024/25: il 30% (10 sui 33 complessivi), ovvero il doppio rispetto a quelli incassati, sempre in percentuale, dal Venezia (15%, 8/53) con questo fondamentale”.

Le altre informazioni

“La Juventus è la squadra che ha subito meno gol da fuori area in questo torneo: soltanto due; tuttavia, entrambe queste reti sono arrivate in trasferta ed entrambe nella sfida contro la Fiorentina di marzo. La Juventus ha segnato ben 11 gol su contropiede diretto: meno solo di Eintracht Francoforte (12) e Liverpool (14) nei cinque maggiori campionati europei 2024/25. Venezia e Juventus sono due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato: 30 i veneti, 23 i bianconeri; in mezzo il Como con 26”. Intanto ecco le parole di Ceccarini<<<