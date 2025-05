Juventus col botto: Conte-Osimhen, sta girando una voce da urlo!

Tra le varie indiscrezioni di calciomercato ci sono novità pesanti anche rispetto ad Osimhen e Antonio Conte

Tra le voci e le indiscrezioni di casa Juventus ce ne sono alcune che fanno più rumore di altre.

La Juventus sembra oramai decisa: una rivoluzione è nel mirino. E stanotte – scriviamo che è mezzanotte in punto – sta circolando una voce di quelle importanti. E particolarmente rumorose. A quanto pare, infatti, la società non è solo convinta di voler prendere Antonio Conte. Ma anche di affondare il colpo su Osimhen. E in tal senso, la novità più grossa, sembra essere una.

Calciomercato, Juventus tra Conte e Osimhen

A quanto pare, infatti, la Juve vorrebbe intavolare nei prossimi giorni un’unica trattativa col Napoli. Che possa coinvolgere sia Osimhen che il via libera per arrivare a prendere Conte. Un doppio binario, che possa agevolare l’intesa su entrambi i nomi. Insomma, qualcosa di grosso per fare la rivoluzione. Per davvero, però. E secondo quel che ci risulta, le possibilità che possa andare in porto tutto è alta. 85 milioni per Victor e la spinta di Conte (che ci metterà lui in primis) per tornare. La nuova Juventus, inizia a prendere forma. E noi, l’abbiamo immaginata per intero. Qui sotto, vi lasciamo il link per scoprirla.

