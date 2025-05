Ceccarini: “Allegri diviso tra Napoli e Milan”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche dell'ex allenatore dei bianconeri Allegri.

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Lo scudetto e subito un primo grande colpo. Per il Napoli sono giorni molto belli. Non solo la gioia sul campo ma anche la possibilità di costruire un futuro ancora migliore con l’arrivo di un campione come De Bruyne, sempre più convinto dell’ipotesi Napoli. Ormai siamo entrati nella fase caldissima della trattativa. L’offerta è di quelle davvero importanti, un biennale a 10 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi), più un’opzione per il terzo anno. La conferma ulteriore che la società vuole cresce ed essere ancora più ambiziosa. Manca solo il sì definitivo del centrocampista che a fine giugno si svincolerà da Manchester City”.

Su Conte

“La prossima settimana potrebbe essere quella giusta. Nel frattempo a breve ci sarà un incontro tra il presidente De Laurentiis e Conte. Decisivo per capire se al di là del contratto fino al 2027 si potrà andare avanti insieme con una grande condivisione. Nel caso di un addio il Napoli ha già in testa l’alternativa. Per sostituire Conte serve un tecnico di grandissimo spessore e il nome giusto è quello di Allegri. L’ex tecnico della Juventus è un obiettivo concreto anche del Milan, che è pronto a pianificare la prossima stagione. Tare sarà il nuovo direttore sportivo. Manca solo l’annuncio ufficiale. Toccherà a lui la scelta dell’allenatore. E Allegri in questo momento è un’opzione forte. I rossoneri dovranno essere molto bravi a convincerlo con un progetto di grande rilancio. In discesa invece le quotazioni di Sarri”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<