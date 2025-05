Evra: “Addio Dybala? Sono rimasto deluso ma aveva problemi con Allegri”

Intervenuto sul canale YouTube SDS l'ex Juve Patrice Evra ha parlato del suo periodo alla Juve e di Dybala

Intervenuto sul canale YouTube SDS l’ex Juve Patrice Evra ha detto: “Quando sono andato alla Juventus mi sono reso conto di non essermi mai allenato così duramente, nonostante nove anni allo United. In confronto a quello ero in vacanza. Pazzesco… Come terzino, poi, volevano che corressi 15km a partita. Ma eravamo la Juventus, quindi avevamo molto possesso palla, quindi in qualche partita ne ho corsi 10-12. Poi, il giorno dopo, non è un giorno di riposo, ma fai la sessione di allenamento e devi correre per altri 15km. Poi la Juventus fa analisi, hanno i computer… non puoi barare. Via, a controllare il battito cardiaco. Una volta a settimana. E poi gli esami del sangue, controllano cosa mangi, qualsiasi cosa. Per quando andiamo a letto a casa avevamo uno strumento, che metti prima di dormire, così sanno esattamente quante ore dormi”.

Juve, le parole di Evra su Dybala

Sui problemi di Dybala con Allegri: “Mi ricordo quando è arrivato. Lo hanno ammazzato. Buffon, Chiellini, Barzagli. Dicevano ‘Dai, Patrice, questa non è la maglia del Palermo, questa è la Juventus. Non è una maglia facile’. Io sono andato da lui e gli ho detto: ‘Paulo, perché non giochi libero di testa? Pochi giocatori hanno il tuo tocco di palla’. Ho visto in vita mia Messi e Dybala. Wow… Ti assicuro che quando tirava centrava la porta 9 volte su 10. Quindi gli ho detto solo ‘Liberati!’. Ma non ho mai visto un giocatore così dotato. Ero vicino a concludere l’accordo con Dybala all’ultimo minuto per portarlo allo United. Ho parlato con lui, ho insistito davvero tanto… Sono rimasto piuttosto deluso quando ha lasciato la Juve. Non avrebbe mai dovuto andarsene, ma aveva qualche problema con Allegri ai tempi”. Nel frattempo arriva un aggiornamento importante sul mercato della Juve: scambio folle con il Napoli per Osimhen… <<<