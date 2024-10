Juve, le statistiche sull’imbattibilità dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'imbattibilità dei piemontesi.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Lo abbiamo anticipato ieri: l’imbattibilità di inizio stagione della Juventus è, adesso, un dato da record. Scopriamo perchè. Non avendo subito gol contro il Genoa, la Juventus è diventata la squadra con l’imbattibilità più lunga (540’) a inizio torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A. In generale, solo cinque squadre superano i bianconeri in questa classifica: Cagliari 1966/67 (712 minuti), Milan 1993/94 (690), Bologna 1946/47 (663), Napoli 1970/71 (590) e Inter 1972/73 (563). Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime sei partite stagionali di Serie A. Era dal periodo ottobre 2022-gennaio 2023 che la Juventus non teneva la porta inviolata per almeno sette gare di fila in Serie A (otto in quel caso). Era da novembre 2023 che la Juventus non teneva la porta inviolata in almeno tre trasferte di Serie A”.

Il tabellino del match

“TABELLINO | GENOA – JUVENTUS 0-3 Reti: 3′ st rig. e 10′ st Vlahovic (J), 44′ st Conceicao (J) Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (40′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (25′ pt Bohinen), Miretti (23′ st Kassa), Ahanor (23′ st Matturro); Vitinha (23′ st Ankeye), Pinamonti. (A disp. Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Thorsby, Martin, Ekhator). All: Gilardino. Juventus: Perin; Rouhi (29′ st Savona), Bremer, Danilo, Kalulu (29′ st Cambiaso); Fagioli, McKennie (17′ st Conceicao), Koopmeiners; Yildiz (29′ st Thuram), Vlahovic, Nico Gonzalez (17′ st Douglas Luiz). (A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Locatelli, Mbangula). All: Motta. Arbitro: A. Colombo di Como; assistenti C. Rossi di La Spezia e G. Mokhtar di Lecco; IV uff. P. Tremolada di Monza; Var M. Guida di Torre Annunziata, Avar M. Di Bello di Brindisi. Ammoniti: 27′ pt Frendrup (G); 5′ st Fagioli (J), 31′ st Vasquez (G) Note: Gara disputata a porte chiuse”.