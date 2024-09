Juve, le statistiche post-gara del match con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche della gara con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul match con il Napoli. Ecco il comunicato: “Terzo 0-0 consecutivo per la Juventus in campionato. Dopo quelli ottenuti contro Roma, in casa, ed Empoli, in trasferta, per la squadra di Thiago Motta arriva anche quello contro la formazione partenopea, all’Allianz Stadium. Di seguito curiosità e numeri al termine della sfida tra bianconeri e azzurri. LE STATISTICHE POST JUVE-NAPOLI La Juventus (24 anni e 361 giorni) ha schierato oggi la sua formazione titolare più giovane in una sfida contro il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. La formazione bianconera ha ottenuto tre pareggi consecutivi a reti inviolate in Serie A per la quinta volta nella sua storia; prima di questa serie, l’ultimo precedente risaliva al maggio 1992 con Giovanni Trapattoni allenatore. La Juventus è la formazione che ha pareggiato più match nel 2024 nei maggiori cinque campionati europei: 13 su 25 (52%), subito dietro troviamo proprio il Napoli (11 pareggi su 25 match)”.

Le altre statistiche

“I bianconeri non hanno subito reti nelle prime cinque gare stagionali di un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia; l’unico precedente nel 2014/2015 (cinque anche in quel caso). La Juventus è l’unica squadra che non ha ancora subito gol nei maggiori cinque campionati europei del 2024/2025. Questo è solo il secondo pareggio nelle ultime 15 sfide tra Juventus e Napoli in Serie A (sei vittorie bianconere e sette azzurre nel periodo); prima di quello odierno l’ultimo pari tra le due squadre nel torneo era arrivato il 6 gennaio 2022 (1-1 sempre in casa della Juventus). La Juventus ha ottenuto due clean sheet interni di fila contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra aprile 2012 e novembre 2013 (tre, in quel caso, proprio con Antonio Conte in panchina). Teun Koopmeiners ha giocato contro il Napoli la sua 100ª partita in Serie A. Weston McKennie ha giocato contro il Napoli la sua 200ª partita nei cinque maggiori campionati europei”.