Vlahovic-Juventus, arriva la sentenza finale: che botta / Mercato

Il calciomercato in casa Juventus continua a muoversi. Ci sono novità pesantissime riguardanti Dusan Vlahovic

Calciomercato Juventus, verdetto già scritto per Dusan?

La Juventus e Dusan Vlahovic sembrano destinati a dirsi addio. Di questo è sicuro calciomercato.com, il sito specializzato che spiega come – nonostante il gol contro il Cagliari – alla fine le strade, molto molto probabilmente, si divideranno. E questo accadrà per una ragione molto semplice: era tutto già chiaro da tempo. Il calciatore non ha rinnovato il suo contratto con la Juve e come scriviamo su questo sito da tempo, difficilmente lo farà. L’unica via per arrivare ad un accordo, sarebbe attraverso un abbassamento delle somme scritte nero su bianco. Una scelta, che difficilmente Vlahovic farà. Per questo, visto che la Juventus vuole evitare di perderlo a zero, l’addio in estate sembra cosa praticamente certa. La sentenza è già scritta. E per questo motivo, Giuntoli, sta già guardando altrove. In vista del prossimo anno, ha in mente qualcosa di clamoroso <<<