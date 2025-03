Juve, la lista dei convocati per l’Atalanta: rientra Veiga

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato con la lista dei convocati: “Appuntamento fissato per questa sera all’Allianz Stadium per l’incontro tra Juventus e Atalanta, nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio in programma alle 20:45. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro la formazione bergamasca. SERIE A | JUVENTUS-ATALANTA, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Poi è l’ambiente che è libero di esprimere le sensazioni e le emozioni, giochiamo anche per i nostri tifosi, è chiaro che quando siamo insieme e si trova un ambiente, un’atmosfera di calcio vero di due squadre che le senti, si impegnano tantissimo, l’ho visto anch’io quello lì. Da un lato non mi sorprende, li vedo tutti i giorni, dall’altro lato dobbiamo lavorare su quell’aspetto lì. Non deve diventare un peso giocare a calcio. Ok la responsabilità, ma entusiasmo, voglia di creare, prendersi dei rischi perché i giocatori devono farlo, quando hai questo peso dai un vantaggio all’avversario. Ho grande fiducia, dico spesso interamente ed esternamente. Perché si impegnano, fanno squadra, sanno dove vogliono arrivare”.