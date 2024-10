Juve, spirale negativa senza fondo per Danilo: la Gazzetta lo distrugge

SOS Danilo: ennesima prestazione da incubo per il capitano della Juve. Contro il Parma serata da dimenticare

Ancora una serata da dimenticare per Danilo, che anche contro il Parma non riesce a convincere. Per La Gazzetta dello Sport è stato il peggiore in campo, con un 4 pieno in pagella: “Continua il momento no del capitano: partecipa alla fase offensiva però dietro ne combina troppe: si fa sorprendere in velocità sul 2-1, male su Almqvist nel finale”.

Juve, le parole di Motta

In conferenza stampa Thiago Motta ha detto: “Danilo e Gatti? Nel collettivo abbiamo fatto bene e male a tratti. Vogliamo fare tanto e delle volte non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, giocare con la nostra idea, contro una squadra che si chiude e oggi ripartiva tanto con i suoi esterni. Abbiamo sofferto, andavamo nella loro metà campo, loro facevano un blocco basso e con i nostri errori negli ultimi metri loro ripartivano. Cercare di costruire in avanti e al primo sbaglio devi prendere 60/70 metri indietro dà un vantaggio psicologico all’avversario. Dobbiamo fare subito la riaggressione, altrimenti loro scappano e vanno verso la nostra porta. Vuol dire dare un vantaggio all’avversario. Durante tutta la gara dobbiamo portare l’equilibrio di gioco nella metà campo avversaria. Spesso abbiamo commesso errori negli ultimi metri e loro sono ripartiti. Fisicamente e psicologicamente diamo vantaggio agli avversari”.