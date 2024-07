Juve, Sorrentino: “Di Gregorio portiere atipico e in controtendenza”

Stefano Sorrentino ha parlato di Michele Di Gregorio, nuovo portiere della Juve: l'ex estremo difensore ha descritto le sue caratteristiche

Intervistato per La Stampa, Stefano Sorrentino ha analizzato le caratteristiche del nuovo portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Ecco le sue parole: “Se sia l’uomo giusto giusto lo potremo dire solo a fine campionato. Di sicuro credo che sia il portiere scelto da Thiago Motta, sta cambiando tutto alla Juve e la società lo sta seguendo come credo sia giusto. Anche il passaggio di Claudio Filippi da preparatore dei portieri a un altro ruolo è a suo modo epocale, alla Juve ha fatto la storia. Di Gregorio è un atipico, perché non è molto strutturato fisicamente, nel senso che non è altissimo e va in controtendenza con la moda degli ultimi anni. Ma è molto forte, molto molto forte. È veloce, reattivo, bravo a impostare con i piedi”.

Sorrentino: “Di Gregorio può gestire l’eredità di Szczesny”

L’ex portiere ha proseguito: “Penso saprà gestire l’eredità di Szczesny, ma non sarà semplice. Parliamo di uno che ha preso il posto di Buffon e lo ha fatto con questa personalità e questi risultati. Perin è un secondo solo alla Juve, in qualsiasi altra squadra sarebbe titolare. Ma le gerarchie per i portieri sono fondamentali, penso che Di Gregorio sarà il titolare. Anche se Thiago Motta a Bologna ha fatto vedere che sa cambiare spesso pure a seconda degli avversari, ci sarà spazio per tutti tra campionato e coppe”.